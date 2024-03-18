Путин объяснил рекордную явку доказательством понимания будущего россиянами
Рядовой гражданин страны понял, сердцем понял, что он востребован, он нужен стране, именно от него зависит будущее России.
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Сухов; 5-tv.ru
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К этой минуте обработано более 70% процентов избирательных бюллетеней, уверенно лидирует Владимир Путин. В штабе президент ответил на вопросы журналистов. И в первую очередь его спросили о высокой явке в целом по стране и особенно на новых территориях — там явка рекордная. Владимир Путин считает, что это закономерно.
«Это связано с драматизмом тех событий, через которые проходят страна. Связано с сегодняшней ситуацией, связанно с тем, что мы вынуждены в прямом смысле этого слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан, наших людей, и создавать будущее для полноценного, уверенного и безопасного развития Российской Федерации. Нашей Родины. А результаты, прежде всего явки показывают, что люди, рядовые люди, прежде всего рядовые люди, чувствую это и понимают. Что от них, именно от них, многое, очень многое зависти. Как я совсем недавно говорил в интервью Дмитрию Киселеву, рядовой гражданин страны понял, сердцем понял, что он востребован, он нужен стране, именно от него зависит будущее России. И с этим и связана высокая явка. Люди пришли, чтобы создать условия внутренней консолидации, политической консолидации для того, чтобы двигаться вперед для того, чтобы вот эта сплоченность позволяла нам и на линии боевого соприкосновения действовать эффективно, в сфере экономики, развития гуманитарной сферы, осуществления социальных проектов», — подчеркнул глава государства.
Вопросы у журналистов к президенту были не только о выборах. Их также интересовали будущие задачи и реакция на выпады Запада.
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