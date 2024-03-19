Песков о реакции США на победу Путина на выборах: «Словесная эквилибристика»

Официальный представитель Кремля заявил, что мнение Белого дома не поколеблет веру россиян в президента.

Игры Белого дома в слова и манипуляции на тему президентских выборов в России не умалят значимость победы Владимира Путина в этом году. Провокации со стороны недружественных западных стран также не сломят веру граждан РФ в своего лидера. Такие заявления прозвучали из уст официального представителя Кремля Дмитрия Пескова в ответ на реакцию США на победу Путина по итогам трех дней голосования.

Прежде помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал результаты выборов в РФ. Он отметил: «Реальность такова, что Путин — президент России… И мы продолжим работать, исходя из этой реальности». Чиновник также подчеркнул, что с этим фактом США имели дело и на фоне ситуации на Украине, и в условиях других конфликтов, несмотря на политику российского главы, противоречащую интересам Вашингтона.

«Никакая словесная эквилибристика не сможет умалить победу Путина на выборах, а главное — поколебать веру людей в него», — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ сделал это заявление, отвечая на вопрос на вопрос, считают ли в Кремле вышеизложенный подход США достаточным для возможного выстраивания контактов и более взвешенным, чем в ряде европейских стран.

Голосование в России проходило с 15 по 17 марта. Впервые президентские выборы проводились три дня, а также с использованием дистанционного электронного голосования, такой способ был доступен в трети регионов страны. После обработки Центризбиркомом 100% протоколов, Путин победил, получив 87,28% голосов. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набрал 4,31%, представитель «Новых людей» Владислав Даванков — 3,85%, Леонид Слуцкий из ЛДПР — 3,2%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Владимира Путина с победой на выборах.