Рекорды голосования: в шести регионах России явка на выборах превысила 90%

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В шести регионах России явка на выборах превысила 90%

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Самыми сознательными оказались жители Чеченской республики, там рекорд 96,5%.

Во время выборов президента России в 2024 году было поставлено сразу несколько рекордов. О высокой явке и голосах отданных за одного кандидата уже неоднократно говорилось. Еще одно достижение, разрыв между победителем и ближайшим соперником — это 83%.

Кроме того в шести регионах явка избирателей превысила 90%. Самыми сознательными оказались жители Чеченской республики, там рекорд 96,5%. За ними идут Тува, Кемеровская область, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания и Ямало-Ненецкий автономный округ. Немного не дотянули до 90% на Чукотке, но там другой результат — на 12 избирательных участках зафиксирована 100-процентная явка.

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