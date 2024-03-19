Рекорды голосования: в шести регионах России явка на выборах превысила 90%

Самыми сознательными оказались жители Чеченской республики, там рекорд 96,5%.

Во время выборов президента России в 2024 году было поставлено сразу несколько рекордов. О высокой явке и голосах отданных за одного кандидата уже неоднократно говорилось. Еще одно достижение, разрыв между победителем и ближайшим соперником — это 83%.

Кроме того в шести регионах явка избирателей превысила 90%. Самыми сознательными оказались жители Чеченской республики, там рекорд 96,5%. За ними идут Тува, Кемеровская область, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания и Ямало-Ненецкий автономный округ. Немного не дотянули до 90% на Чукотке, но там другой результат — на 12 избирательных участках зафиксирована 100-процентная явка.