На Пятом канале акция «День добрых дел» для семилетней Софии

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Она страдает от врожденного порока сердца. Девочке необходима операция стоимостью свыше двух миллионов рублей.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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День добрых дел на Пятом канале! И сегодня ваша помощь нужна семилетней Софии, которая страдает от врожденного порока сердца. Девочке необходима операция стоимостью свыше двух миллионов рублей.

Помочь семье ребенка собрать деньги можете вы — зрители Пятого канала. Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 2222 или наведите смартфон на QR-код — он будет на экране в течение всего сюжета.

Давайте вместе поможем Софии. Отправьте СМС с суммой пожертвоания — она может быть любой — на короткий номер 2222. Большое Вам спасибо!

Эти шрамы от перенесенных операций на сердце — свидетельство того, как упорно семилетняя София борется с тяжелым пороком. Первый месяц своей жизни девочка провела в реанимации. А дальше — постоянные обследования, больницы. Чтобы маленькое сердечко не остановилось.

При такой аномалии сердца, как у Софии, кровь из правого желудочка не поступает в легкие. Потому что артерия и ее ветви не смогли нормально сформироваться. Из-за кислородного голодания София постоянно задыхалась. Потребовалось семь операций, причем три из них — на открытом сердце.

После каждой проведенной операции дышать становилось все легче, София понемногу окрепла, и сейчас развивается почти так же, как сверстники. Она очень любит петь и рисовать — особенно собак. Мечтает о собственном питомце и даже уже выбрала свою будущую профессию.

В этом году Софии пора идти в первый класс. Она уже готовится к школе. И очень хочет завести там новых друзей. Ведь раньше из-за болезни она почти не выходила из дома. Хотя, конечно, близкие делают все возможное, чтобы девочке не было одиноко.

Но скоро и такие игры будут даваться Софии тяжело. Если не сделать еще одну операцию. Девочка растет, и кислорода для организма требуется все больше, при этом восстановленные сосуды не успевают развиваться в достаточной мере. Их необходимо расширить.

Такая операция стоит почти два миллиона 400 тысяч рублей. Для семьи из Вологды это неподъемная сумма, а времени мало. Каждый день давление в легких растет. Поэтому так важна помощь зрителей Пятого канала.

До победы над болезнью осталось совсем немного. И сама София верит, что ей помогут, и тогда впереди у нее долгая интересная жизнь — со здоровым сердцем.

Тема:
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