«Земля горит»: Порошенко обрушился с критикой на власти Украины

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 39 0

Порошенко раскритиковал власти Украины за недостаточную помощь ВСУ

«Земля горит»: Порошенко обрушился с критикой на власти Украины

Фото: www.globallookpress.com

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Тема:
Спецоперация

Бывший президент Незалежной считает, что действующие власти делают совсем не то, что нужно. Чем конкретно он недоволен?

Киевский режим делает недостаточно для поддержки своей армии, пока ВСУ находятся в трудном положении. С таким заявлением выступил бывший президент Украины Петр Порошенко.

По его мнению, государство «оторвалось от жизни»: правительство страны не предпринимает достаточно усилий, а парламент и вовсе почти потерял контрольные функции.

При этом ситуация на фронте для ВСУ становится все хуже — среди основных проблем боевиков на ряду с прочими Порошенко назвал отсутствие укреплений на протяжении почти двух тысяч километров недалеко от линии соприкосновения.

«Я вернулся с востока, где десять бригад получили от нас то, что не дает государство. Так вот: земля горит на всем протяжении — от Купянска аж до Херсона», — написал бывший президент Украины в своем Telegram-канале.

Также Порошенко призвал власти «оставить бизнес в покое» и напомнил властям, что те обещали начать переговоры о вступлении в Евросоюз в марте 2024 года, однако для этого ничего не делается.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что нациста Ярослава Гунько наградили почетным знаком на Украине.

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