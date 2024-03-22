«Мы понимаем»: на Украине подтвердили призывы США прекратить удары по российским НПЗ

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 27 0

Вице-премьер Украины подтвердила призывы США прекратить удары по российским НПЗ

«Мы понимаем»: на Украине подтвердили призывы США прекратить удары по российским НПЗ

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Чего именно опасается Запад?

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила призывы США отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом политик сообщила во время своего выступления на «Киевском форуме по безопасности».

«Мы понимаем призывы американских партнеров. В то же время мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые имеются у нас», — сказала Стефанишина.

О том, что США призвали киевский режим прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, писала британская газета Financial Times. Власти Штатов опасаются, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть, а также спровоцировать ответные меры со стороны РФ.

Неназванные источники в американском истеблишменте также подчеркнули, что Вашингтон не поощряет и не позволяет осуществлять атаки внутри России.

Украинские беспилотники предприняли уже несколько попыток атаковать российские НПЗ — инциденты были зафиксированы, в том числе, в Самарской, Ростовской, Рязанской и Нижегородской областях. Ответственность за это взяла на себя Служба безопасности Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, как США вынудили армию Украины покинуть некоторые территории.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
22 мар
Гладков сообщил об обстреле ВСУ трех сел в Белгородской области
22 мар
«Спровоцировать ответные меры со стороны России»: о чем США предупредили Украину
17 мар
Собянин: летевший в сторону Москвы БПЛА ликвидирован в Домодедовском районе
17 мар
На Кубани работников Славянского НПЗ эвакуировали после атаки беспилотников
17 мар
ВСУ пытались атаковать восемь регионов России с применением беспилотников
17 мар
Несколько беспилотников попытались атаковать Славянский НПЗ на Кубани
16 мар
На территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар
16 мар
МО РФ: в небе над Белгородской и Курской областями уничтожены восемь дронов
15 мар
Десять снарядов РСЗО Vampire уничтожены над Белгородской областью
15 мар
Украинский беспилотник сбили над территорией Тульской области
+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

19:40
Российские РВСН выведут полки ПГРК «Ярс» на полевые позиции
19:29
Стилиста Карину Нигай застали за страстными поцелуями с новым бойфрендом
19:18
«Мы понимаем»: на Украине подтвердили призывы США прекратить удары по российским НПЗ
19:07
В Пентагоне заявили, что ВСУ вынуждены отступить по нескольким направлениям
18:56
«Не берегла»: жена Дмитрия Тарасова попала в больницу вместе с ребенком
18:47
Мэр Харькова сообщил об отсутствии электричества во всем городе

Сейчас читают

Елене Блиновской предъявлено обвинение в окончательной редакции
Внимание каждому: SHAMAN пригласил детей из детского дома на свой концерт
Оперная певица порвала зал на концерте SHAMAN в Петербурге
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок