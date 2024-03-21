Ожидается, что боевики активно начнут сдавать занятые населенные пункты.

Вооруженные сил Украины (ВСУ) планируют оставлять позиции в зоне спецоперации из-за отсутствия решения в Конгрессе США о помощи киевскому режиму. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Она сообщила, что правительство США осведомлено о том, что Украина должна принять решение об отводе сил в некоторых районах для того, чтобы укрепить линию обороны, передает РИА Новости.

Согласно ее заявлению, отсутствие согласования с Конгрессом США по новому запросу о помощи Киеву является причиной таких шагов.

В январе бойцы армии России заставили ВСУ отступить со своих позиций на некоторых участках на артемовском направлении в Донбассе. Российские военные достигли новых успехов, заставив неонацистов сожалеть о потере очередной позиции. Они не оставили оппонентам ни единого шанса на ответный маневр. Ранее об этом рассказывал 5-tv.ru.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.