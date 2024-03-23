На передовой: пушки «Рапира» уничтожают огневые точки противника в зоне СВО

На передовой наши войска одержали еще одну важную победу — освободили село Мирное в Запорожской области. На этом — южно-донецком направлении — вообще сейчас удалось серьезно улучшить положение. Потери у Киева и на Купянском участке фронта. Там только за неделю ВСУ лишились нескольких сотен бойцов. Помогают теснить боевиков расчеты противотанковых пушек «Рапира». Станислав Григорьев наблюдал за работой наших военных.

На поле боя нет выходных — артиллерия круглые сутки работает по расположению противника. Вот, например, в одном из домов было замечено движение. Похоже, там спрятан пикап с боеприпасами. Раздается выстрел из гаубицы. Яркая вспышка и возникший пожар после этого подтверждают, что именно так и есть. Но теперь уже техника уничтожена.

Съемочная группа находится у орудия артиллеристов из группировки войск «Юг». В перерывах между стрельбой все внимательно слушают «воздух». Ведь враг настойчиво пытается достать наших военных ударными дронами.

Стандартная позиция для гаубицы теперь выглядит вот так: огромный навес от дронов, от которого в прямом смысле слова зависит жизнь всего расчета.

Орудие, из которого стреляют, пережило уже несколько налетов. На нем остались следы от осколков.

«Эта гаубица — заслуженная. Оно вообще „Мста-Б“, но мы его называем „Пчелка“. Мы его когда получили, вот здесь пчелиный улей был, и нам как-то приходилось с ними бороться», — сообщил военнослужащий.

Теперь борются с «пчелиным ульем» врагов в одной из деревень под Донецком. Сегодня пасмурная погода. По словам командира, раздолье для артиллеристов.

«Небо затянуто тучами, грубо говоря. Это значит, что вражеских дронов разведчиков мы не увидим. Они к нам близко не смогут подлететь, поэтому мы можем спокойно работать с огневой позиции. (Плохая погода) более благоприятна для нашей работы», — отметил военный с позывным Теза.

Но как только погода становится ясной, в дело вступают совершенно другие виды вооружений. Например, мелкие дроны-охотники, которых и с украинской, и с российской стороны видимо-невидимо. Они действуют точечно по отдельным движущимся целям.