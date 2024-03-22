«Нас не так просто сломать»: Ева Польна призвала не бояться после теракта в Крокусе

Зал поддержал слова певицы громкими овациями.

Певица Ева Польна узнала о случившимся теракте в Крокус Сити Холле прямо на своем концерте. Артистка не смогла промолчать и высказалась по этому поводу. Видео попало в распоряжение сайта 5-tv.ru.

«По планам, у нас сейчас залихватские тут песни должны идти, но внезапно мы узнали, что сейчас ровно на таком же концерте наших коллег в Крокус Сити Холле случилась трагедия, ворвались люди и расстреляли. Это могли бы быть мы, но это не мы. Я не уверена, что мы готовы по-прежнему веселиться, но исполнить песню я думаю нужно», — сказала певица.

Артика отметила, что даже несмотря на рамки металлоискателя, такая неприятная ситуация может произойти. Она призвала людей не бояться.

«Не нужно бояться, да, но я не боюсь, правда. Мне совершенно не страшно. Даже если бы здесь протопали персидские слоны из войск Александра Македонского. Давайте будем жить, любить вопреки такой ситуации, которая хочет сделать нас слабее, хочет нас действительно сломать, но нас не так просто сломать», — сказала артистка со сцены.

После таких слов зал взорвался в овациях.

По последним данным в результате нападения в Крокус Сити Холле, где проходил концерт группы «Пикник», погибли 40 человек, пострадали еще сто. По факту произошедшего Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Оперативные и экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимиру Путина доложили о теракте в «Крокусе» в первые минуты.