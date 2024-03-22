Оцепление вокруг Крокус Сити Холла отодвинули почти на 200 метров дальше
В здании концертного зала работают спецслужбы, продолжается эвакуация раненых.
Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
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Правоохранители отодвинули оцепление вокруг Крокус Сити Холла на двести метров дальше. Об этом сообщил находящийся на месте событий корреспондент МИЦ «Известия» Иван Литомин.
«Оцепление вокруг горящего здания „Крокуса“ отодвигают еще примерно на 150-200 метров. Журналистов и всех очевидцев отодвигают к зданию „Крокус Экспо“ — это соседний корпус», — рассказал он.
Журналист предположил, что оцепление отодвинули из-за работы авиации. В здании работают спецслужбы, продолжается эвакуация раненных во время стрельбы.
По данным ФСБ, в результате стрельбы в Крокус Сити Холле в Москве погибли 40 человек и более 100 пострадали.
ЧП в Крокус Сити Холле произошло около 20:00, когда там должен бы начаться концерт рок-группы «Пикник». По сообщениям очевидцев, стрельбу открыли несколько человек в камуфляже. В сети распространяются видео, на
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Крокус Сити Холле.
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