Reuters: ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Крокус Сити Холле

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 915 0

При этом информация может быть неверной, поскольку террористическая группировка не использует тот шаблон, который распространился в сети.

Reuters: ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Крокус Сити Холле

Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ)* взяла на себя ответственность за теракт в Крокус Сити Холле. Об этом сообщает агентство Reuters.

При этом следует обратить внимание на шаблон, который распространился в сети. Боевики уже не используют именно такой вариант для сообщений. Поэтому информация, вероятно, может быть фейковой.

Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу в здании Крокус Сити Холла, где планировался концерт рок-группы «Пикник». Посетители прятались за креслами, выбегали на улицу. По последним данным, в результате 40 человек скончались, более 100 получили ранения, медики оказывают им помощь.

Кроме того, в здании произошел пожар. Огонь охватил помещения внутри и крышу, кровля которой позднее обрушилась. К тушению привлекли вертолет МЧС. На место выезжал губернатор Московской области Андрей Воробьев, а мэр Москвы Сергей Собянин отменил все запланированные массовые мероприятия в городе.

Возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве разыскивают Renault Logan, на котором могли скрыться подозреваемые в совершении теракта в Крокус Сити Холле.

* — организация признана террористической и запрещена в России

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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