Reuters: ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Крокус Сити Холле
При этом информация может быть неверной, поскольку террористическая группировка не использует тот шаблон, который распространился в сети.
Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев
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Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ)* взяла на себя ответственность за теракт в Крокус Сити Холле. Об этом сообщает агентство Reuters.
При этом следует обратить внимание на шаблон, который распространился в сети. Боевики уже не используют именно такой вариант для сообщений. Поэтому информация, вероятно, может быть фейковой.
Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу в здании Крокус Сити Холла, где планировался концерт рок-группы «Пикник». Посетители прятались за креслами, выбегали на улицу. По последним данным, в результате 40 человек скончались, более 100 получили ранения, медики оказывают им помощь.
Кроме того, в здании произошел пожар. Огонь охватил помещения внутри и крышу, кровля которой позднее обрушилась. К тушению привлекли вертолет МЧС. На место выезжал губернатор Московской области Андрей Воробьев, а мэр Москвы Сергей Собянин отменил все запланированные массовые мероприятия в городе.
Возбуждено уголовное дело о теракте.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве разыскивают Renault Logan, на котором могли скрыться подозреваемые в совершении теракта в Крокус Сити Холле.
* — организация признана террористической и запрещена в России
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