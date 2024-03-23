В распоряжение 5-tv.ru попало видео от очевидцев, которые смогли спастись от стрельбы в красногорском «Крокус Сити Холле». После начала оглушительных хлопков, они выбили окно и сбежали на улицу.

На кадрах видно, как перепуганные люди пытались спрятаться за всевозможными колоннами и мебелью в здании на первом этаже. Мужчины начали с помощью подручных материалов разбивать стекло. Это удалось сделать за считанные секунды.

Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу в здании «Крокус Сити Холла», где планировался концерт рок-группы «Пикник». Посетители прятались между рядами за креслами, выбегали на улицу. По последним данным, в результате 40 человек скончались, более 100 получили ранения, медики оказывают им помощь.

Что произошло в «Крокус Сити Холл» — все подробности

Также после стрельбы на месте ЧП начался пожар. Огонь охватил помещения внутри и крышу, кровля которой позднее обрушилась. К тушению привлекли вертолеты МЧС.

В СК было возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее 5-tv.ru писал, что ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле".

* — организация признана террористической и запрещена в России