Футболисты сборной РФ сдали кровь для пострадавших в теракте в «Крокусе»

Футболисты сборной России сдали кровь для пострадавших в теракте в «Крокусе»
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev; Спорт-Экспресс; 5-tv.ru
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Товарищеский матч между Россией и Парагваем перенесли в связи с прогремевшей 22 марта трагедией.
Игроки сборной России по футболу присоединились к донорской акции и сдали кровь для пострадавших от теракта, прогремевшего в «Крокусе» в минувшую пятницу. Таким образом спортсмены проявили активную гражданскую позицию, а заодно выразили солидарность с пострадавшими и семьями погибших.
Как сообщили в пресс-службе сборной, футболисты стали первой командой, которая сдала кровь. Совсем скоро присоединиться к инициативе коллег по профессиональному спорту планируют хоккеисты.
На видео, появившемся в распоряжении портала «Спорт-Экспресс», показали, как первым, кто подал достойный пример, стал вратарь сборной России и «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин.
«Спортивное сообщество, спортивные федерации, сборные команды России также присоединяются к донорской акции. Первой сегодня сдает кровь сборная команда России по футболу», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба Российского футбольного союза приняла решение отменить товарищескую встречу между РФ и Парагваем, назначенную на 25 марта. Сразу после процедуры сдачи крови и товарищеского матча с Сербией завершившие учебно-тренировочные сборы спортсмены и персонал разъедутся по домам.
До этого 5-tv.ru писал, что зрительный зал в «Крокусе» полностью уничтожен огнем.
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