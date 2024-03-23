Футболисты сборной РФ сдали кровь для пострадавших в теракте в «Крокусе»

|
Алина Крылова
Алина Крылова 55 0

Футболисты сборной России сдали кровь для пострадавших в теракте в «Крокусе»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev; Спорт-Экспресс; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Товарищеский матч между Россией и Парагваем перенесли в связи с прогремевшей 22 марта трагедией.

Игроки сборной России по футболу присоединились к донорской акции и сдали кровь для пострадавших от теракта, прогремевшего в «Крокусе» в минувшую пятницу. Таким образом спортсмены проявили активную гражданскую позицию, а заодно выразили солидарность с пострадавшими и семьями погибших.

Как сообщили в пресс-службе сборной, футболисты стали первой командой, которая сдала кровь. Совсем скоро присоединиться к инициативе коллег по профессиональному спорту планируют хоккеисты.

На видео, появившемся в распоряжении портала «Спорт-Экспресс», показали, как первым, кто подал достойный пример, стал вратарь сборной России и «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин.

«Спортивное сообщество, спортивные федерации, сборные команды России также присоединяются к донорской акции. Первой сегодня сдает кровь сборная команда России по футболу», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза приняла решение отменить товарищескую встречу между РФ и Парагваем, назначенную на 25 марта. Сразу после процедуры сдачи крови и товарищеского матча с Сербией завершившие учебно-тренировочные сборы спортсмены и персонал разъедутся по домам.

До этого 5-tv.ru писал, что зрительный зал в «Крокусе» полностью уничтожен огнем.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
23 мар
Ряд банков готов списать долги пострадавших при теракте в «Крокусе»
23 мар
Мишустин обратился к семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»
23 мар
МВД РФ: задержанные после теракта в «Крокусе» являются иностранцами
23 мар
«Их план не сработал»: очевидец описала первые действия террористов в «Крокусе»
23 мар
Актеры турецкого сериала «Постучись в мою дверь» выразили поддержку Москве
23 мар
Барабанщик группы «Пикник» и оператор спасали людей во время теракта в «Крокусе»
23 мар
Пепелище: СК показал видео с места разбора завалов после теракта в «Крокусе»
23 мар
«Наехал специально»: выбегавшего из «Крокуса» мальчика сбил белый Renault
23 мар
В Москву S7 бесплатно доставит близких пострадавших во время теракта в «Крокусе»
23 мар
Найден хостел, в котором проживали подозреваемые в теракте в «Крокусе»
+3° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

18:48
Ряд банков готов списать долги пострадавших при теракте в «Крокусе»
18:38
Мишустин обратился к семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»
18:34
МВД РФ: задержанные после теракта в «Крокусе» являются иностранцами
18:32
«Включайте смекалку»: Мот обратился к подросткам
18:16
«Их план не сработал»: очевидец описала первые действия террористов в «Крокусе»
18:02
С Байконура стартовал «Сою-2.1а» с экипажем из России, Белоруссии и США

Сейчас читают

«Давно без работы»: задержанный рассказал о подготовке к теракту в «Крокусе»
«Уносили ноги»: выжившая в теракте дочь космонавта Рюмина раскрыла, что помогло ей спастись
Обращение Путина к россиянам в связи с терактом в «Крокусе»: прямая трансляция
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок