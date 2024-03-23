Футболисты сборной РФ сдали кровь для пострадавших в теракте в «Крокусе»

Товарищеский матч между Россией и Парагваем перенесли в связи с прогремевшей 22 марта трагедией.

Игроки сборной России по футболу присоединились к донорской акции и сдали кровь для пострадавших от теракта, прогремевшего в «Крокусе» в минувшую пятницу. Таким образом спортсмены проявили активную гражданскую позицию, а заодно выразили солидарность с пострадавшими и семьями погибших.

Как сообщили в пресс-службе сборной, футболисты стали первой командой, которая сдала кровь. Совсем скоро присоединиться к инициативе коллег по профессиональному спорту планируют хоккеисты.

На видео, появившемся в распоряжении портала «Спорт-Экспресс», показали, как первым, кто подал достойный пример, стал вратарь сборной России и «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин.

«Спортивное сообщество, спортивные федерации, сборные команды России также присоединяются к донорской акции. Первой сегодня сдает кровь сборная команда России по футболу», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза приняла решение отменить товарищескую встречу между РФ и Парагваем, назначенную на 25 марта. Сразу после процедуры сдачи крови и товарищеского матча с Сербией завершившие учебно-тренировочные сборы спортсмены и персонал разъедутся по домам.

До этого 5-tv.ru писал, что зрительный зал в «Крокусе» полностью уничтожен огнем.