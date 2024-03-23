Путин: Россия установит и покарает каждого причастного к теракту в «Крокусе»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 93 0

Путин: Россия установит и покарает каждого причастного к теракту в Крокусе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Глава государства обратился к россиянам после трагедии в Подмосковье.

Россия установит и покарает каждого причастного к теракту в «Крокус Сити Холл». Об этом президент России сказал во время обращения гражданам страны 23 марта.

«Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю: мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу», — сказал российский лидер.

Также Путин сообщил, что стрелявшие направлялись в сторону Украины. По словам российского лидера, для террористов там было подготовлено «окно». Трагедию в Крокусе глава государства назвал кровавым и варварским терактом.

Президент России пожелал выздоровления всем пострадавшим и выразил благодарность экипажам скорой помощи, пожарным и спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей, отметив также помощь простых граждан, не оставшихся равнодушными к беде.

Ранее 5-tv.ru публиковал полное обращение Путина к россиянам в связи с терактом в «Крокусе».

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