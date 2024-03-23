СК РФ: количество погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 133 человек

Поисковые работы продолжаются.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко
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Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133 человек в ходе разбора завалов. Об этом сообщили в Следственном комитете России. В данный момент поисковые работы продолжаются.
Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
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