Бастрыкин поручил наградить обезвредившего террориста в «Крокусе» мужчину

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, обезвредившего одного из террористов в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в Telegram-канале СК РФ.

«Председатель СК России поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в концертном зале «Крокус Сити Холл», — говорится в сообщении.

В ходе нападения террористов мужчина проявил беспримерное мужество. В попытке защитить свою жену он набросился на одного из нападавших, обезвредив террориста.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, площадь возгорания достигала почти 13 тысяч квадратных метров.

Спустя некоторое время огонь был локализован. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт».

Число жертв теракта, по последним данным СК, составляет 133 человека. Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек, включая 4, непосредственно участвовавших в теракте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что барабанщик группы «Пикник» и оператор спасали людей во время теракта в «Крокусе».