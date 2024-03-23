Число пострадавших после теракта в «Крокусе» достигло 140

Число пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» достигло 140. Об этом сообщили в региональном Депздраве.

Так, 105 человек находятся на стационарном лечении, а 32 получили амбулаторную помощь. При этом трое были выписаны.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, площадь возгорания достигала почти 13 тысяч квадратных метров.

Спустя некоторое время огонь был локализован. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт».

Число жертв теракта, по последним данным СК, составляет 133 человека. Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек, включая 4, непосредственно участвовавших в теракте.