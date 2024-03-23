Охранник «Крокуса» вывел несколько десятков человек из горящего здания

Охранник «Крокус Сити Холла» Алексей Осанушков не покинул свой пост, когда в концертный зал ворвались террористы. Он указывал перепуганным посетителям, куда бежать, и сам выводил их из начавшего гореть здания.

Видео, на котором 47-летний охранник как раз сопровождает на улицу группу людей, появилось в распоряжении 5-tv.ru. Как удалось выяснить, Осанушкову встретилась группа сильно напуганных и успевших надышаться дымом мужчин и женщин, которых он решил вывести.

Сначала охранник отвел людей в служебные помещения на нижних уровнях здания, однако вскоре дым проник и туда. Тогда он принял решение выбираться наружу.

На кадрах видно, что люди пребывали в состоянии шока. Однако Осанушков сумел их успокоить и вывести в безопасное место.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, площадь возгорания достигала почти 13 тысяч квадратных метров.

Спустя некоторое время огонь был локализован. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт».

Число жертв теракта, по последним данным СК, составляет 133 человека. Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек, включая 4, непосредственно участвовавших в теракте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил наградить мужчину, обезвредившего одного из террористов в концертном зале «Крокус Сити Холл».