Директор «Пикника» не может выйти на связь с помощницей после теракта в «Крокусе
Во время нападения женщина находилась в фойе концертного зала.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; ВКонтакте / Юрий Чернышевский / yury__che; ИЗВЕСТИЯ; Из открытых источников; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Помощница директора группы «Пикник» Юрия Чернышевского Екатерина Кушнер до сих пор не вышла на связь после теракта в «Крокус Сити Холле».
«Мы ищем Екатерину Кушнер, мою помощницу. Она, к сожалению, находилась в фойе, когда все это произошло. Прямо скажем, не лучшее место, где могло все произойти. Информации никакой нет, а надежда есть», — сказал 5-tv.ru Чернышевский.
Информацию о Кушнер и ее фото группа «Пикник» разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Там сообщается, что женщину можно было видеть за стойкой мерча на концертах коллектива.
По словам Чернышевского, Кушнер — его большой личный друг, вместе они работали ранее с группой «Мельница» и знают друг друга много лет.
Помощница директора «Пикника» Екатерина Кушнер пропала после теракта в «Крокусе».
Во время теракта пропал и один из техников «Пикника», однако позднее мужчина нашелся. Выяснилось, что он самостоятельно выбрался из здания через подвал.
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».
В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 133 человека.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Среди них — четверо, непосредственно участвовавших в теракте.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из музыкантов «Пикника» принял выстрелы террористов в здании за спецэффекты.
- 23 мар
- Бастрыкин поручил наградить оказывавших помощь на месте теракта в «Крокусе» граждан
- 23 мар
- Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал теракт
- 23 мар
- ВДНХ окажет финансовую помощь семьям погибших и пострадавших в «Крокус Сити»
- 23 мар
- «Нас не согнуть»: Гарик Сукачёв выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»
- 23 мар
- Воробьев сообщил об окончании спасательной операции в «Крокус Сити Холле»
- 23 мар
- Двое мужчин героически вытащили женщину-инвалида из горящего «Крокуса»
- 23 мар
- Школьник спас более 100 человек при теракте в «Крокус Сити Холле»
- 23 мар
- «Соединенные Штаты знали»: международная реакция на теракт в «Крокусе»
- 23 мар
- МЧС опубликовало обновленный список погибших при теракте в «Крокусе»
- 23 мар
- Выжившие при теракте в «Крокусе» показали следы от стрельбы на одежде
Читайте также
93%
0.66 100.22
-0.15
Нашли ошибку?