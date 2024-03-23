МЧС опубликовало обновленный список погибших при теракте в «Крокусе»

МЧС России разместило обновленный список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». По состоянию на 21:00 по московскому времени, в нем 29 фамилий.

Так, в списке 13 мужчин и 16 женщин. Данная информация размещена на официальном портале ведомства со ссылкой на данные Минздрава.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 133 человека.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Среди них — четверо, непосредственно участвовавших в теракте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выжившие при теракте в «Крокусе» показали следы от стрельбы на одежде.