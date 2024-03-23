Выжившие при теракте в «Крокусе» показали следы от стрельбы на одежде

Никита и Юлия Хватковы стали одними из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Семья поделилась с 5-tv.ru подробностями случившегося, а также показала следы на одежде после стрельбы.

«Стрельба началась со входа, где мы заходили. Это вход в 14-й зал. Мы прошли стеклянные двери — первые, вторые, третьи, и, не дойдя до рамок металлодетекторов, началась стрельба», - вспоминает очевидица.

Одежда для пары стала напоминанием об этом страшном событии. На куртке и ботинках остались следы крови, ей же залиты стельки.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, площадь возгорания достигала почти 13 тысяч квадратных метров.

Спустя некоторое время огонь был локализован. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт».

Число жертв теракта, по последним данным СК, составляет 133 человека. Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек, включая 4, непосредственно участвовавших в теракте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что охранник «Крокуса» вывел несколько десятков человек из горящего здания.