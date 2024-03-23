Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал теракт
Агаларов сообщил о гибели охранника в результате теракта в «Крокусе»
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Так, в результате трагедии был убит один охранник.
Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов впервые прокомментировал теракт в концертном зале. Об этом сообщает РБК.
«Начали стрелять по всему, что они видели. По всем людям, по охранникам — один охранник убит, второй ранен», — сказал он.
Бизнесмен добавил, что «это даже не охранники». В «Крокусе», говорит Агаларов, их называют «контролерами».
Террористы, по данным предпринимателя, проникли внутрь не через дверь. Они воспользовались окном выставочного центра, который находился в соседнем помещении.
Агаларов принес соболезнования родным и близким погибших. За последние 20 лет ничего подобного не происходило, подчеркнул бизнесмен.
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».
В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 133 человека.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Среди них — четверо, непосредственно участвовавших в теракте.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВДНХ окажет финансовую помощь семьям погибших и пострадавших в «Крокус Сити».
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