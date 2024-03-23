ВДНХ окажет финансовую помощь семьям погибших и пострадавших в «Крокус Сити»

ВДНХ и ряд резидентов главной выставки страны направят выручку по собственным объектам за выходные дни в помощь пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

«Невозможно оставаться в стороне от произошедшей вчера трагедии в „Крокус Сити Холле“. Поэтому мы с коллегами, в том числе, резидентами ВДНХ, решили присоединиться к акции помощи пострадавшим и перечислить вырученные за выходные средства тем, кому они сейчас действительно нужны», — сказал он.

Шогуров подчеркнул, что вместе со всеми сотрудниками выставки выражает искренние и глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате трагедии в концертном зале «Крокус сити холл». Ранее на главной выставке страны были отменены все массовые развлекательные и спортивные мероприятия, временно изменен режим работы объектов ВДНХ. Многие павильоны открыты для осмотра постоянных экспозиций и просветительских мероприятий.

«24 марта для посетителей будут доступны Музей славянской письменности „Слово“, Центр „Космонавтика и авиация“, выставка „Век 19-й. Изменчивая мода. От ампира до модерна“ в павильоне „Рабочий и колхозница“, Музей кино в павильоне № 36, Музей Гаража особого назначения, музей „Биотех“, „Москвариум“ и другие локации ВДНХ», — уточнили в пресс-службе выставки.

Для посещения будут временно недоступны павильоны парка аттракционов «Орион», арт-пространство «Чудеса» в павильоне № 173, мастерская «Кристмас арт» в павильоне № 327, студия детских настольных игр Dodoland в павильоне № 325, а также отменены спортивные мероприятия в павильоне № 574

На территории работает бесплатный кольцевой маршрут. Городской маршрут № 533 от метро «ВДНХ» до метро «Ботанический сад» курсирует без заезда на территорию выставки. Многоуровневый паркинг рядом с КПП «Хованский» недоступен.