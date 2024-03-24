Кто за ними стоит? Что известно о террористах с «трясущимися губами» из «Крокуса»

Выстрелы, крики, потом смертельный черный дым — всего этого не должно было быть. В пятницу вечером несколько тысяч поклонников рок-группы «Пикник» собрались на долгожданный концерт любимой группы.

Здесь не было случайных людей, здесь были те, кто долгие годы следит за творчеством музыкантов, потому обстановка была семейная, приходили с детьми, компаниями. И вот за десять минут до начала в зал ворвались четыре вооруженных до зубов убийцы и начали стрелять в беззащитных людей.

Они не выдвигали требований, не брали заложников. Их единственной целью было убить как можно больше людей.

Стреляли во все что движется, перезаряжая оружие на ходу. Попутно обливали горючей смесью все вокруг и поджигали.

От множественных очагов огромный семиэтажный зал вспыхнул, как спичка. Когда пылающий купол рухнул вниз, среди рядов находились десятки человек.

Такого в истории России еще не было — уже известно о 133 погибших. Но спасатели сейчас разбирают завалы и находят многочисленные фрагменты тел.

Так что масштабы трагедии мы сегодня даже не можем еще осознать до конца. В специальном видеообращении воскресенье, 24 марта, президент России Владимир Путин объявил днем общенационального траура.

«Необходимую помощь окажем всем семьям, в чью жизнь пришла страшная беда, раненым и пострадавшим. Выражаю глубокие искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура. В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодеверсионного характера. Главное сейчас — не дать тем, кто стоит за этой Кровавой бойней совершить новые преступления», — сказал он.

Это было специальное обращение президента по поводу теракта в Московской области. Вот что известно о ходе расследования: преступники не доехали до украинской границы менее 100 километров.

Террористы попытались оказать сопротивление, но их задержали. Всех взяли живыми — спецслужбы продемонстрировали выдержку и отличную подготовку.

С задержанными уже работают следователи. Можно быть уверенными, что в ближайшее время нам станет известно больше информации о тех, кто готовил это чудовищное преступление, кто идеолог этого массового убийства.

По нашим данным, часть задержанных уже доставили в Москву для следственных действий и избрания меры пресечения. Первые признательные показания и подробности задержания — в материале корреспондента «Известий» Алисы Паршаковой, она передает из Брянской области.

Это кадры задержания — тех, кто своими руками расстреливал людей в крокусе. Лица окровавлены: они оказывали сопротивление.

Допрашивают прямо на месте. Трясущимися губами они даже не могут произнести, что на самом деле сотворили.

Убийцы едва говорят по-русски. При этом прорваться они пытались на Украину — их задержали в нескольких сотнях километров к западу от Москвы.

Мы в Брянской области на 376-м километре Киевского шоссе. Здесь только что закончились оперативные действия.

Судя по тормозным путям, именно здесь перевернулся автомобиль с террористами, и затем они ринулись в лес. Перейдем дорогу — уже на этой стороне мы видим часть обшивки, чуть подальше балаклаву и кровавые перчатки.

Дело в том, что правоохранители пытались задержать автомобиль, но водитель проигнорировал требования. Тогда сотрудники выстрелили по колесам и машина на скорости перевернулось.

После этого бандитов несколько часов искали в лесу. По некоторым данным, одного из террористов в прямом смысле сняли с дерева — там он пытался спрятаться от силовиков, когда понял, что добраться до сообщников на украинской стороне ему не суждено.

Террористы планировали пересечь границу с Украиной — до нее около 100 километров. У них был примерный квадрат в лесу, через который они хотели скрыться.

Преодолеть эти 100 километров террористы намеревались пешком по непроходимым брянским лесам. О том, что исполнители теракта не были опытными боевиками, свидетельствует еще несколько деталей: убийцы попытались скрыться на том же авто, что и приехали.

А во время самого теракта вели огонь беспорядочно, не прицельно, как говорят военные, «от бедра». К тому же, судя по искрам, вылетающим из стволов, они не почистили оружие.

Вероятно, его просто достали из схрона, где оно долго лежало. Тем не менее, убивали хладнокровно и решительно.

А потому некоторую военную подготовку могли пройти. В обычной жизни самый молодой из террористов, Мухаммад Файзов, работал в барбершопе в Ивановской области.

Следователи уже располагают деталями их пребывания в Москве. Вот, например, гостиница, в районе Дмитровского шоссе, где они провели около месяца.

Во время допросов выяснилось, что за хладнокровное убийство сотен мирных россиян им обещали по полмиллиона рублей. А вербовка шла через закрытые чаты в мессенджерах.

Глава ФСБ сообщил о задержании 11 человек, среди них — как непосредственные исполнители теракта, так и те, кто участвовал в его подготовке. Нить же, объединяющую всех сообщников и ведущую к заказчикам этого страшного преступления, еще предстоит распутать.

Сегодня с самого утра огромные очереди выстроились в Москве и Подмосковье в центры сдачи крови. Сотни людей стояли под холодным мартовским дождем при том, что медики сразу заявили, что запасов крови и плазмы в столице достаточно, но это был порыв неравнодушных людей, которые отозвались на трагедию.

Обычно центры сдачи крови работают до полудня. Сегодня они принимают всех, сколько бы это ни заняло времени.

На данный момент известно о том, что погибло 133 человека, пострадавших более 120 — цифры уточняются. Огромный концертный зал, размером с многоэтажный дом, полностью уничтожен.

После теракта по всей стране усилили меры безопасности на транспорте и в местах массового скопления людей. В режим повышенной готовности приведены службы на вокзалах и ж/д станциях, а также в аэропортах.

Проводится тщательный досмотр, пассажиров просят приезжать заранее. В связи с трагедией авиакомпании разрешили пассажирам обменять или вернуть билеты на рейсы.

Кроме того, на ближайшие дни отменены все массовые, развлекательные и спортивные мероприятия. В Москве перенесен футбольный матч Россия — Парагвай, который должен был состояться в понедельник, 25 марта.

На логичный вопрос, куда же смотрела охрана «Крокус Сити Холла», как пропустила вооруженных людей внутрь, ответ нашелся на записях камер видеонаблюдения. Нападавшие начали стрелять еще на входе в здание и охранники оказались под смертоносным огнем одними из первых. Террористы действовали как подготовленные и умеющие обращаться с оружием люди.