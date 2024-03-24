От Калининграда до Владивостока: трагедия в «Крокусе» дополнительно сплотила граждан России
Какой бы ни была угроза, только вместе мы выстоим перед ней.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru
В непосредственной близости от подвергшегося нападению «Крокус Сити Холла» заработал центр помощи. Обратившись туда лично, или позвонив по телефону горячей линии 8-800-550-50-30, можно получить все имеющуюся информацию по погибшим и пострадавшим.
Раненых развозили по больницам и столицы, и Подмосковья. В центре работают представители правительств Москвы и Московской области.
Они смогут оказать необходимую помощь и ответят на вопросы. Также работает горячая линия МЧС, где могут оказать психологическую помощь всем, кто не может самостоятельно справиться с переживаниями или горем из-за случившегося.
Номер вы видите на экране. У места трагедии сегодня весь день работала корреспондент «Известий» Марина Кравцова.
Трагедия в «Крокус Сити» не оставила равнодушным никого — скорбит буквально вся страна. Напомним, президент объявил воскресенье, 24 марта, днем общенационального траура.
Но уже сегодня во многих городах были приспущены флаги, люди несут цветы к импровизированным мемориалам. А на медиаэкранах только одно изображение — свеча и дата трагедии.
Общее горе еще больше сплотило всех нас. И напомнило: какой бы ни была угроза, только вместе мы выстоим перед ней.
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