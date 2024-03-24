Трагедия в «Крокус Сити» не оставила равнодушным никого — скорбит буквально вся страна. Президент России Владимир Путин объявил воскресенье, 24 марта, днем общенационального траура.

Во многих городах были приспущены флаги, люди несут цветы к импровизированным мемориалам. А на медиаэкранах только одно изображение — свеча и дата трагедии.

Общее горе еще больше сплотило всех нас… И напомнило: какой бы ни была угроза, только вместе мы выстоим перед ней.

Географию сопереживания изучил корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов. Трагедия — одна на всех, боль, которую не заглушить.

К ней можно и нужно прикоснуться сердцем, разделить. В Петербурге стихийный мемориал — у станции метро «Технологический институт», той самой, где семь лет назад во время теракта погибли 15 человек.

Сотни молодых людей на Дворцовой площади…. Они зажгли свечи и с высоты птичьего полета было видно, что Петербург скорбит.

Петербуржцы приносят цветы и на Стрелку Васильевского острова, и к президентской библиотеке, а на сотнях биллбордах Северной столицы на черных экранах горят траурные свечи.

Вместе с Москвой скорбит Донецк. Жители несут цветы к стеле «Россия».

«Это горе, когда такое происходит. Донецк, мы соболезнуем. Мы с вами. Держитесь. Это горе неописуемое», — говорит местная жительница Ирина.

Кровавую бойню в «Крокусе» как очень личную трагедию воспринимают на Луганщине. Нижегородцы приносят красные гвоздики к знаменитой чкаловской лестнице.

В Беслане взрослые и дети склонили головы у лампад, из которых выложены слова «Москва. Скорбим». В Дагестане жители несли цветы к памятнику героя России Магомеда Нурбагандова.

Человеку, который боролся с терроризмом — человеку, который сказал: «Работайте, братья». Это символ для всех правоохранительных структур, поэтому это символично.

Мягкие игрушки и свечи — на стихийных мемориалах в Якутии. 146 миллионов людей одной крови — очереди в центры переливания растягивались на сотни метров.

Минуты, когда важно быть вместе — помогать, кто чем может. В этом и есть единство страны — волонтеры раздавали горячий чай и печенье тысячам доноров в Москве и области.

А сразу после трагедии многие люди, не будучи спасателями по профессии, стали ими по зову сердца. Помогали выбираться из горящего здания, отдавали одежду, развозили в больницы.

К российским посольствам во всем мире люди приносили цветы. В российских церквях прошли богослужения о жертвах терактов.

В Храме Христа Спасителя поминальную службу — литию — совершил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. О погибших молились в Казанском соборе Петербурга.

Россия оплакивает невинных жертв и молится о скорейшем выздоровлении выживших. Чудовищная атака на мирных россиян задела миллионы таких же простых граждан по всему миру.

В Никарагуа и Республике Сербской трагедия настолько тронула жителей, что в знак солидарности с нами воскресенье, 24 марта, там также объявили днем национального траура.

Ну а у российских диппредставительств растут горы цветов. В Китае возложить красные гвоздики к нашему посольству идут целыми семьями.

Конечно, на трагедию отреагировали все наши соседи. Бессонной эта ночь была для жителей Белоруссии — приносить цветы они начали почти сразу после первого осознания случившегося.

Возле дипкорпуса в Армении появился траурный венок «невинным жертвам». Зажигают свечи сейчас в Узбекистане.

Помянули погибших и желают выздоровления пострадавшим жители Казахстана. Весь день идут очереди к мемориалам в Молдавии.

Близка эта трагедия стала таким далеким от нас странам, как Мексика и Аргентина. Записки со словами поддержки появились у наших посольств в Париже и Риге.

Причем в Латвии власти запретили нести цветы к самой дипмиссии и люди сделали стихийный мемориал напротив, через дорогу. К слову, все диппредставительства приспустили флаги.

В Мадриде, Анкаре у ворот российских миссии теперь детские игрушки — в память о самых невинных жертвах. Люди, которые приходят весь день, а это и наши граждане, и местные жители говорят — их невероятно тронула трагедия в «Крокус Сити Холле».

«Россия — наш ближайший друг, всегда им был. Мы очень переживаем. Ваше горе — наше горе. То, что случилось, ранит нас в самое сердце», — делится житель Берлина Вольфгант Шахт.

Слова соболезнования сегодня также летят со всего света. Китайский лидер Си Цзиньпин отметил, что был потрясен новостью о теракте.

Атаку осудил премьер Индии, добавив, что вместе со своими согражданами он солидарен с народом России. Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Владимиру Путину, чтобы лично выразить слова поддержки россиянам.

Также поступили Касым-Жомарт Токаев и Башар Асад — последний подчеркнул, что сирийский народ разделяет боль и скорбь россиян, ведь сам регулярно становится жертвой атак радикальных исламистов.

Сочувствие семьям погибших и пострадавшим пришли из Венгрии, Швеции, Португалии, Кувейта. Ну и уже ближе к вечеру, спустя почти сутки после атаки, ее осудили в США.

В западной прессе вспомнили, что две недели назад, 7 марта, сначала посольство США в Москве, а следом дипломатические представительства еще семи государств, американских союзников по НАТО, призвали своих граждан, находящихся в России, избегать мест массового скопления людей, так как неуказанные экстремисты планируют нападения, в том числе на концерты.

Вот эта зацепка про концерты оставляет странное ощущение, что в Вашингтоне знали чуть больше, чем сказали. Есть и еще одна странность: официальный представитель Госдепа, контрадмирал Джон Кирби, во время своего брифинга после, может, дежурных, а, может, искренних фраз про сочувствие и так далее обронил фразу, мол, за атакой стояли люди, «недовольные режимом Владимира Путина».

И это так перекликается с тем бутафорским легионом коллаборантов, который под выборы погнали штурмовать границы белгородчины, что сложить один плюс один не составляет труда.