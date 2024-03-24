«Хватило ума»: Захарова осадила Зеленского после заявления о теракте в «Крокусе»

На воре, отметила дипломат, и шапка горит.

Президент Украины Владимир Зеленский разоблачил сам себя, обвинив Россию в теракте в «Крокусе». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Единственный руководитель государства, которому хватило ума обвинить Россию в теракте, — это Зеленский. Потому что на воре и шапка горит», — написала дипломат в Telegram-канале.

Ни одно проклятие не смогло бы уничтожить Зеленского так же сильно, как его собственное саморазоблачение, указала Захарова.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 133 человека.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Среди них — четверо, непосредственно участвовавших в теракте.

Ранее 5-tv.ru писал, что день общенационального траура по погибшим в «Крокус Сити Холле» начался в России.