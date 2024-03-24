«Заказное массовое убийство»: Кнайсль отреагировала на теракт в «Крокусе»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 87 0

Кнайсль назвала теракт в «Крокусе» заказом против России

«Заказное массовое убийство»: Кнайсль отреагировала на теракт в «Крокусе»

Фото: Белкин Алексей / ТАСС

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

ИГ*, считает она, к трагедии отношения не имеет.

Теракт в «Крокус Сити Холле» представляет собой заказное преступление против России. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Мне кажется, это такое контрактное, заказное массовое убийство», — сказала дипломат в эфире одного из федеральных каналов.

Она добавила, что это организованное преступление, имеющее под собой политические основания. При этом ИГ* к трагедии отношения не имеет, посколько это не выглядит как обычный теракт, убеждена Кнайсль. 

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 133 человека.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Среди них — четверо, непосредственно участвовавших в теракте.

Ранее 5-tv.ru писал, что день общенационального траура по погибшим в «Крокус Сити Холле» начался в России.

* запрещенная в России террористическая организация.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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