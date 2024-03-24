Число пострадавших при теракте в подмосковном «Крокусе» превысило 150 человек

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 93

Среди госпитализированных, в частности, были дети.

Число пострадавших при теракте в подмосковном «Крокусе» превысило 150 человек

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

При теракте в Крокус Сити Холле, произошедшем вечером 22 марта, пострадали 152 человека. Официальными данными к этой минуте поделились в главном управлении МЧС Росии по Московкой области.

Там отметили, что всего в результате трагедии ранения и прочие повреждения получили 285 человек, включая восьмерых несовершеннолетних. К сожалению, впоследствии 133 человека скончались. Среди погибших оказались трое детей.

«В медицинские учреждения доставлены и госпитализированы 114 человек, из них четверо детей», — добавили в МЧС.

«Они не убегают»: Риттер объяснил несостоятельность версии о причастности ИГ* к теракту в «Крокусе»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
24 мар
«Все более вероятно»: инвестор Сакс указал на причастность Украины к теракту в «Крокусе»
24 мар
Спасайся, кто может: очевидец опубликовал кадры вторжения террористов в «Крокус Сити Холл» (18+)
24 мар
Террористы на службе ВСУ: кому выгодны трагедии российского народа
24 мар
Надпись «Скорбим» вывели на Останкинской башне в память о погибших в «Крокусе»
24 мар
«Мы с вами, держитесь»: как Россия отреагировала на страшный теракт в «Крокусе»
24 мар
Не забудем и не простим: все причастные к теракту в «Крокусе» поплатятся за это
24 мар
Была еще одна группа? Ветеран «Альфы» Филатов проанализировал теракт в «Крокусе»
24 мар
Профессионалы или дилетанты? Какие выводы можно сделать о террористах по видео из «Крокуса»
24 мар
«Заказное массовое убийство»: Кнайсль отреагировала на теракт в «Крокусе»
24 мар
Победитель шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт спас свою мать во время теракта в «Крокусе»
+2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

8:37
«Все более вероятно»: инвестор Сакс указал на причастность Украины к теракту в «Крокусе»
8:16
Спасайся, кто может: очевидец опубликовал кадры вторжения террористов в «Крокус Сити Холл» (18+)
8:07
Число пострадавших при теракте в подмосковном «Крокусе» превысило 150 человек
7:57
В Приамурье с места завала рудника за ночь вывезли 182 кубометра грунта
7:42
Саперы обезвредили заминированную украинскими военными ЛЭП
7:24
Террористы на службе ВСУ: кому выгодны трагедии российского народа

Сейчас читают

Была еще одна группа? Ветеран «Альфы» Филатов проанализировал теракт в «Крокусе»
Отец погибшего в «Крокусе» мужчины показал последнее сообщение от сына
Кто за ними стоит? Что известно о террористах с «трясущимися губами» из «Крокуса»
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок