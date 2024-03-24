Спецслужбы России и Таджикистана активизируют работу по борьбе с терроризмом
Кремль: будет активизирована работа в сфере противодействия терроризму
Фото: Sergei Vedyashkin / ТАСС
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Об этом поговорили Владимир Путин и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора.
В ходе телефонного звонка главы Таджикистана Эмомали Рахмона президенту России Владимиру Путину было решено, что специальные службы обоих государств активизируют работу в сфере противодействия терроризму. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Накануне Эмомали Рахмон позвонил Владимиру Путину, чтобы принести соболезнования в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он также выразил солидарность с российским народом — погибли невинные граждане. В пресс-службе отметили: глава Таджикистана подчеркнул, что подобному преступлению не может быть оправдания.
«В ходе беседы Владимир Путин и Эмомали Рахмон отметили, что специальные службы и профильные ведомства России и Таджикистана проводят плотную работу в сфере противодействия терроризму, и эта работа будет активизирована», — гласит сообщение ведомства.
Десятки стран осудили теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Многие государства выразили соболезнования и предложили необходимую помощь. В настоящий момент на месте трагедии до сих пор идут поисковые работы. Не исключается возможность увеличения человеческих жертв. На данный момент известно о 133 погибших, более 150 пострадали.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Таджикистана провел телефонный разговор с Путиным после теракта в «Крокусе».
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