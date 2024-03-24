Глава Таджикистана провел телефонный разговор с Путиным после теракта в «Крокусе»

Эмомали Рахмон отметил, что у террористов нет национальности, родины и религии.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным, в котором осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Рахмон подчеркнул, что террористы не имеют национальности, родины и религии. Российская Федерация и Таджикистан намерены продолжить совместную работу над борьбой с терроризмом.

«В этом контексте была отмечена важность дальнейшего наращивания совместных усилий по поддержанию контактов и координации между профильными ведомствами и службами в целях эффективного реагирования и совместной борьбы с этими угрозами», — сказали в пресс-службе.

В связи с трагедией свои соболезнования Путину направил и президент Ирака Абдель Латиф Рашид. Он осудил произошедшее, а также назвал вооруженную атаку «трусливым преступлением», в ходе которого погибли и пострадали невинные люди.

«Ирак солидарен с правительством и народом России в борьбе с подобными гнусными деяниями», — сказал глава Ирака.

Стрельба произошла в концертном зале вечером в минувшую пятницу. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 154 человек. Об этом свидетельствуют официальные данные Минздрава Московской области. Среди потерпевших были несовершеннолетние. В результате трагедии всего погибли 133 человек, из которых трое — подростки.

На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ким Чен Ын обратился к Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокусе».