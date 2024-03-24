Стали известны результаты проверки работы охранников в «Крокусе» со стороны Генпрокуратуры

Что удалось выяснить правоохранителям?

Генпрокуратура России не нашла нарушений в работе охранников в «Крокус Сити Холле», где 22 марта случился теракт. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Известно, что проверка не выявила нарушений, которые касаются необходимости вооруженной охраны на мероприятии в концертном зале. По информации источника, законодательство не содержит обязательных требований такого рода.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Crocus Group пообещала восстановить концертный зал после страшного теракта.