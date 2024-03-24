Число пострадавших при теракте в «Крокусе» достигло 182
Также 61 пациент получил амбулаторную помощь, а еще 20 уже выписаны.
Фото: Гердо Владимир / ТАСС
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Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 182. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.
В больницах Москвы и области находится 101 человек. Также 61 пациент получил амбулаторную помощь, а еще 20 уже выписаны.
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».
В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
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