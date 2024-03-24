Игорь Матвиенко почтил память жертв теракта в «Крокусе»

Вечером 24 марта композитор и продюсер, народный артист России Игорь Матвиенко приехал почтить память жертв теракта, который произошел в «Крокус Сити Холле». Он рассказал, что ровно месяц назад был здесь на юбилейном концерте группы «Любэ», для которой пишет песни со дня ее основания.

По признанию Матвиенко, он знает буквально каждый метр в этом здании. Теперь это пепелище, место трагедии и точка притяжения скорбящих.

«Это на самом деле в голове-то не укладывается. Это было, и вот теперь этого нет… Мы живем в нормальной, спокойной обстановке, и вдруг вот такое случается. Это, конечно, не может не потрясти. И поэтому мы с коллегами-артистами сегодня здесь», — сказал композитор.

Матвиенко назвал концертный зал «Крокуса» главной площадкой страны — таковой она была на протяжении последних пяти, а, может, и десяти лет. Этот факт делает еще более тягостными мысли о произошедшем.

Ведь известно, что сюда приезжали люди со всей страны, чтобы увидеть любимых артистов. Приехали и в этот раз, на шоу группы «Пикник», но нашли тут, увы, не праздник.

В день общенационального траура 24 марта многие артисты, в том числе и участники коллектива «Пикник», приехали к мемориалу, чтобы почтить память погибших. Вечером у здания проходила акция «Журавли» — на стенах концертного комплекса появилась проекция под одноименную песню в исполнении Муслима Магомаева.

Также здесь прошла минута молчания. К акции присоединились сотни участников, многие не могли сдержать слез.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Ранее 5-tv.ru писал о задержанных. Их доставили в суд для избрания меры пресечения.