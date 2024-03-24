Опознаны 68 погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Обновленный список жертв опубликован МЧС России.

«Список погибших в Московской области по результатам первых судебно-медицинских исследований опубликован на официальном интернет-портале МЧС России по состоянию на 22.00 (по данным Минздрава России)», — сказано в Telegram-канале министерства.

Перечень будет дополняться по мере получения новых данных от судебно-медицинских экспертов.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» началась вечером 22 марта незадолго до выхода на сцену музыкантов группы «Пикник». Террористы в камуфляже ворвались в здание и принялись расстреливать людей из автоматов, а потом подожгли концертный зал.

Огонь распространился на площадь в 13 тысяч квадратных метров, ликвидировать открытое горение удалось только на следующий день. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт».

По последним данным, погибли 137 человек. Задержаны 11 подозреваемых, из них четверо принимали непосредственное участие в нападении.

Ранее 5-tv.ru писал, что компания-владелец концертного зала Crocus Group пообещала восстановить его после теракта.