Имущество «Крокус Сити Холла» застраховано в компании «Ингосстрах»

Организация выражает соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Имущество собственника «Крокус Сити Холл» застраховано в «Ингосстрахе». Об этом сообщили в пресс-службе страховой компании.
«„Ингосстрах» выполнит все свои обязательства в соответствии с договором страхования. Вчера для клиентов, чье здоровье или имущество пострадало в результате этой трагедии, «Ингосстрах» ввел упрощенное урегулирование убытков», — говорится в сообщении.
Дистанционное урегулирование доступно в приложении IngoMobile. Заявления также принимаются и в офисах страховой.
«Ингосстрах» открыл и дополнительные консультации кризисных психологов — к ним можно обратиться по телефонам: +7 495 956-55-55 и +7 800 100-77-55. Организация выражает соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».
В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Ранее 5-tv.ru писал, что Crocus Group пообещала восстановить концертный зал после страшного теракта.
- 24 мар
- Макрон созвал заседание совета по обороне из-за теракта в «Крокусе»
- 24 мар
- Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Мирзоев признал вину в полном объеме
- 24 мар
- Первого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» отправили в СИЗО до 22 мая
- 24 мар
- Опознаны 68 погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле»
- 24 мар
- Игорь Матвиенко почтил память жертв теракта в «Крокусе»
- 24 мар
- Двух фигурантов дела о теракте «Крокусе» обвинили в терроризме
- 24 мар
- Следствие попросило арестовать двух фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
- 24 мар
- Тимати посетил акцию в память о жертвах теракта в «Крокусе»
- 24 мар
- Спасший людей в «Крокусе» школьник рассказал о реакции родителей на его действия
- 24 мар
- Число пострадавших при теракте в «Крокусе» достигло 182
Читайте также
93%
0.66 100.22
-0.15
Нашли ошибку?