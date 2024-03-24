Имущество «Крокус Сити Холла» застраховано в компании «Ингосстрах»

Имущество собственника «Крокус Сити Холл» застраховано в «Ингосстрахе». Об этом сообщили в пресс-службе страховой компании.

«„Ингосстрах» выполнит все свои обязательства в соответствии с договором страхования. Вчера для клиентов, чье здоровье или имущество пострадало в результате этой трагедии, «Ингосстрах» ввел упрощенное урегулирование убытков», — говорится в сообщении.

Дистанционное урегулирование доступно в приложении IngoMobile. Заявления также принимаются и в офисах страховой.

«Ингосстрах» открыл и дополнительные консультации кризисных психологов — к ним можно обратиться по телефонам: +7 495 956-55-55 и +7 800 100-77-55. Организация выражает соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ранее 5-tv.ru писал, что Crocus Group пообещала восстановить концертный зал после страшного теракта.