Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Мирзоев признал вину в полном объеме
Он будет находиться в СИЗО до 22 мая.
Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Далерджон Мирзоев признал вину в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
«Мирзоев признал вину в полном объеме. Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов следствия и избрал в отношении Мирзоева Д. Б. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года», — говорится в сообщении.
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».
В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Ранее 5-tv.ru писал, что следствие попросило арестовать двух фигурантов дела о теракте в «Крокусе».
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