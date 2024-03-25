Суд отправил в СИЗО четырех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Басманный суд Москвы заключил под стражу четырех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Последним меру пресечения избрали 19-летнему Мухаммадсобиру Файзову. Он присутствовал на заседании в кресле-каталке в сопровождении доктора.

Суд уже избрал меру пресечения для первых трех обвиняемых. Шамсидин Фаридуни, Рачабализод Саидакрам Муродали и Далерджон Мирзоев арестованы до 22 мая.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Четверо фигурантов отправлены в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что число пострадавших при теракте в «Крокусе» достигло 182.