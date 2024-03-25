Потепление до девяти градусов прогнозируется в Москве 25 марта

Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
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Облачная погода и потепление до девяти градусов ожидаются 25 марта в Московском регионе. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
Температура воздуха днем будет варьироваться в столице от семи до девяти градусов. Ночью столбики термометров опустятся до минус двух градусов.
В области днем ожидается от пяти до градусов градусов, ночью местами похолодает до минус пяти. Ожидается западный ветер с переходом на южный со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.
Ранее 5-tv.ru писал, что спасатели взрывают лед на реках в Ленинградской области, чтобы избежать заторов и паводков. Через неделю Северо-Запад накроет волна жары — и к этому нужно приготовиться.
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