Потепление до девяти градусов прогнозируется в Москве 25 марта

Облачная погода и потепление до девяти градусов ожидаются 25 марта в Московском регионе. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Температура воздуха днем будет варьироваться в столице от семи до девяти градусов. Ночью столбики термометров опустятся до минус двух градусов.

В области днем ожидается от пяти до градусов градусов, ночью местами похолодает до минус пяти. Ожидается западный ветер с переходом на южный со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru писал, что спасатели взрывают лед на реках в Ленинградской области, чтобы избежать заторов и паводков. Через неделю Северо-Запад накроет волна жары — и к этому нужно приготовиться.