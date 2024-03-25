Заседание суда пролило свет на биографию обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». 5-tv.ru удалось узнать данные об их жизни до преступления.

Так, уроженцу Таджикистана Далерджону Мирзоеву 32 года, он отец четверых детей. У фигуранта дела была временная регистрация на три месяца в Новосибирске, которая уже истекла.

Второй обвиняемый, 30-летний Рачабализода Муродали, женат, у него есть ребенок. Судим он не был, где зарегистрирован — «не помнит».

Коммуникацию он осуществлял при помощи переводчика. У него уже, как отмечается, есть адвокат.

Шамсидин Фаридуни, имеющий гражданство Таджикистана, женат, у него один ребенок. Зарегистрирован 25-летний мужчина в Красногорске, официально трудоустроен на фабрике в Подольске.

В суде он общался, как и Муродали, через переводчика. У него есть адвокат по назначению.

Мухаммадсобир Файзов — самый младший из обвиняемых, ему 19 лет. Холост, уроженец Таджикистана, имеет среднее образование.

Он работал парикмахером в Иванове, там же и зарегистрирован. Прежде судимостей Файзов не имел.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Четверо фигурантов отправлены в СИЗО до 22 мая.