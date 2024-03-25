По-русски говорить отказались: как вели себя в суде фигуранты дела о теракте в «Крокусе»

Суд в Москве взял под стражу четверых фигурантов дела о теракте. Все они, по данным следствия, непосредственно участвовали в расстреле людей.

Задержанным предъявили обвинения в терроризме. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы. Все детали — у корреспондента «Известий» Ивана Литомина.

В зал судебных заседаний его завозят на сидячих носилках. Перед камерами он закрывает глаза и можно подумать, что Мухаммадсобир Файзов без сознания.

Но он точно все осознает: 19-летний уроженец Таджикистана был чуть ли не одним из самых активных членов группировки, напавшей на «Крокус Сити Холл».

Это он, предположительно, автор того самого жестокого видео от первого лица, где террористы выкрикивают лозунги, показательно под камеру расстреливают людей и добивают раненых. Опять же вероятно, он, был за рулем белой иномарки.

И должен был перевезти всех членов банды через границу на территорию Украины. При задержании был серьезно ранен, его прооперировали в Брянской больнице и доставили в Басманный суд.

Все четверо исполнителей теракта до последнего сопротивлялись и пытались сбежать. После стрельбы в «Крокусе» они доехали до Брянской области.

Перед нашими оперативниками, судя по всему, стояла задача: брать боевиков живыми. Муродали Рачаболизоде выпрыгнул из машины посреди трассы и пытался скрыться в лесу.

В суд его привезли с повязкой на правом ухе. Ранение при задержании — на допросе ни слова не понимал по-русски.

Он и в суде общался только через переводчика. Ему 30, гражданин Таджикистана, женат, имеет ребенка, зарегистрирован в Подольске — полностью признал свою вину.

Никто из них в суде не говорил по-русски. И даже Шамситдин Фаридуни — тот, что на допросе все понимал и свободно отвечал на вопросы оперативников — попросил переводчика.

Он был замечен в «Крокусе» за неделю до нападения — вероятно, был координатором группы. Он рассказал, что пошел убивать людей за полмиллиона.

Фаридуни при задержании не сопротивлялся, ранен не был. Но в зале суда выглядел слегка контуженным.

При виде камер они вообще все делали вид, что не слышат вопросов и не понимают, что происходит. Огромное количество журналистов работало в Басманном суде.

Внимание к аресту четырех террористов — большое. Предполагаемый лидер банды Далерджон Мирзоев тоже признал свою вину.

Ему 32, у него четверо детей. Мирзоев был временно зарегистрирован в Новосибирске.

В России живет на полулегальном положении уже почти 13 лет — периодически приезжал и уезжал обратно на родину, отмечался на границе. За пару недель до теракта он купил машину — ту самую белую иномарку.

И, по данным следствия, именно он подбирал исполнителей, и, похоже, именно он имел связь с организаторами и заказчиками. Их роли в банде уже известны и понятны.

Теперь следствию предстоит разобраться в деталях. А главное — установить всех, кто им помогал и с кем они имели связь.

Басманный суд работал до половины второго ночи. Всем избрали меру пресечения — арест до 22 мая.