Военные, отличившиеся при задержании террористов из «Крокуса» получили госнаграды

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 93

Торжественное вручение состоялось в Минобороны России.

Фото, видео: Минобороны России; 5-tv.ru

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Военные, отличившиеся при задержании террористов из «Крокуса» получили государственные награды. Торжественная церемония награждения проходила в Минобороны России, а вручал отличительные знаки замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев.

Кроме государственных, герои получили и ведомственные награды — они прикрывали госграницу России, чтобы не пропустить преступников, стремящихся на Украину. Абачев лично поздравил каждого из отличившихся бойцов и вручил им медали «За отвагу» и «За боевые отличия».

«Благодаря вашим активным и отважным действиям террористы были задержаны. Здесь вы показали мастерство, показали слаженность действий подразделения. Молодцы!» — подчеркнул генерал-лейтенант.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагедия в подмосковном «Крокус Сити Холле произошла вечером 22 марта. В тот день планировался концерт группы «Пикник», на которую собралось достаточно людей, когда ворвались террористы. Автоматными очередями они без разбора расстреливали ни в чем не повинных людей. Среди них оказались и дети.

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