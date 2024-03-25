Военные, отличившиеся при задержании террористов из «Крокуса» получили госнаграды
Торжественное вручение состоялось в Минобороны России.
Фото, видео: Минобороны России; 5-tv.ru
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Военные, отличившиеся при задержании террористов из «Крокуса» получили государственные награды. Торжественная церемония награждения проходила в Минобороны России, а вручал отличительные знаки замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев.
Кроме государственных, герои получили и ведомственные награды — они прикрывали госграницу России, чтобы не пропустить преступников, стремящихся на Украину. Абачев лично поздравил каждого из отличившихся бойцов и вручил им медали «За отвагу» и «За боевые отличия».
«Благодаря вашим активным и отважным действиям террористы были задержаны. Здесь вы показали мастерство, показали слаженность действий подразделения. Молодцы!» — подчеркнул генерал-лейтенант.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагедия в подмосковном «Крокус Сити Холле произошла вечером 22 марта. В тот день планировался концерт группы «Пикник», на которую собралось достаточно людей, когда ворвались террористы. Автоматными очередями они без разбора расстреливали ни в чем не повинных людей. Среди них оказались и дети.
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