Пушилин заявил о продвижении российских бойцов в районе Часов Яра

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 83 0

По его словам, это позволит начать работы в освобожденном Артемовске.

Пушилин заявил о продвижении российских бойцов в районе Часов Яра

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Бойцы российской армии продвигаются в районе Часов Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в эфире федерального телеканала заявил глава региона Денис Пушилин.

Так, военные продолжают продвижение у Часов Яра, что позволит освободить населенный пункт Красное и приблизить возможность начала восстановительных работ в Артемовске. Тогда получится заняться разминированием и разбором завалов, что пока невозможно из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Подобного рода продвижение наших подразделений, отодвигая противника от Артемовска, позволяет в обозримой перспективе говорить о начале работ (в Артемовске. — Прим. ред.)», — сказал Пушилин.

Тем временем Россия продолжает СВО на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ сменили тактику на херсонском направлении. Они сосредоточились на обстрелах гражданских объектов с помощью артиллерии, терроризируя тем самым население российского региона.

Тема:
Спецоперация
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