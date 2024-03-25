Поисковые работы на месте теракта в «Крокус Сити Холле» продлили

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 80

Экстренные службы продолжают разбирать завалы. К сожалению, остается вероятность, что под ними могут находиться люди.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Telegram / Воробьёв LIVE / vorobiev_live; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Поисковые работы на месте теракта в красногорском «Крокус Сити Холле» продлили до вечера 26 марта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Экстренные службы продолжают разбирать завалы. К сожалению, остается вероятность, что под ними могут находиться люди. Параллельно с этим на месте сейчас происходит выдача личных вещей, оставленных в гардеробе «Крокуса», авто. Также проводится процедура опознания тел.

«Мы продлили срок поисковой операции до следующего дня, до 17 часов, чтобы до конца убедиться, что тел нет. Мы понимаем, что в потенциале, судя по звонкам, по обратному счету, все-таки мы должны дальше искать», — сказал Воробьев в ходе совещания по теме проведения поисковых работ на месте трагедии.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта, за несколько минут до начала концерта группы «Пикник». По официальным данным, в результате трагедии погибли 137 человек, трое из которых дети.

Поисковые работы на месте теракта в «Крокус Сити Холле» продлили

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5-tv.ru

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5-tv.ru

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5-tv.ru

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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