Участники форума «АТОМЭКСПО-2024» почтили память жертв теракта в «Крокусе»
Глава «Росатома» объявил минуту молчания во время своего выступления.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сегодня в Сочи стартовал международный форум «АТОМЭКСПО-2024». Это одно из основных мероприятий мировой атомной отрасли. Участниками стали ведущие эксперты со всего мира. На форуме глава «Росатома» Алексей Лихачев объявил минуту молчания в память о погибших в «Крокусе».
«Наша страна, весь мир столкнулся с нечеловеческим злодеянием. Тысячи людей стали заложниками действий международных террористов, сотни пострадали. На сегодняшний день объявлено о 130 погибших. Прошу почтить память жертв минутой молчания», — обратился к участникам форума Лихачев.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Там должен был состояться концерт группы «Пикник», но он так и не успел начаться. Боевики открыли огонь по мирным людям, а после устроили масштабный пожар, спровоцировавший обрушение части здания.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек, в том числе три ребенка. Пострадали еще 180 человек, включая несовершеннолетних.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Четверо фигурантов, задержанных в Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной, отправлены в СИЗО до 22 мая.
Ранее 5-tv.ru писал, что врачи рассказали о спасении людей на месте теракта в «Крокусе».
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