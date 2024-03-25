Участники форума «АТОМЭКСПО-2024» почтили память жертв теракта в «Крокусе»

Сегодня в Сочи стартовал международный форум «АТОМЭКСПО-2024». Это одно из основных мероприятий мировой атомной отрасли. Участниками стали ведущие эксперты со всего мира. На форуме глава «Росатома» Алексей Лихачев объявил минуту молчания в память о погибших в «Крокусе».

«Наша страна, весь мир столкнулся с нечеловеческим злодеянием. Тысячи людей стали заложниками действий международных террористов, сотни пострадали. На сегодняшний день объявлено о 130 погибших. Прошу почтить память жертв минутой молчания», — обратился к участникам форума Лихачев.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Там должен был состояться концерт группы «Пикник», но он так и не успел начаться. Боевики открыли огонь по мирным людям, а после устроили масштабный пожар, спровоцировавший обрушение части здания.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек, в том числе три ребенка. Пострадали еще 180 человек, включая несовершеннолетних.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Четверо фигурантов, задержанных в Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной, отправлены в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что врачи рассказали о спасении людей на месте теракта в «Крокусе».