У героев нет национальности: кто и как из посетителей «Крокуса» сумел дать отпор террористам и спас сотни жизней

В жизни всегда есть место подвигу. Кто и как спасал людей в дымящемся «Крокусе»?

Зверская расправа четырех террористов над сотнями безоружных людей в стенах «Крокуса» сплотила всю страну: вот уже третий день в России спешат почтить память погибших и помочь раненым. Предварительно, 137 человек стали жертвами нападения четырех исполнителей, еще больше 150 все еще находятся в больницах и получают лечение.

Страшно подумать, что жертв теракта могло быть больше. Сотни человек оказались спасены рядовыми сотрудниками «Крокуса», а другие оказались в относительно безопасном месте с нужными людьми, что позволило им уберечься от беды.

Истории этих людей, на чьем счету — сотни спасенных жизней, наглядно доказывают — для героизма не существует ни удобного момента, ни подходящего времени, ни национальности. Смелость города берет — именно этим правилом, судя по всему, руководствовались те, чьи имена попали в официальную сводку и прогремели на всю страну.

Пробил стену стулом и вывел 15 человек

Недюжую смекалку в критической ситуации проявил опытный инженер-строитель Олег Уколов. 45-летний мужчина, по его собственным рассказам, как и все в тот вечер пришел послушать вживую репертуар группы «Пикник». Когда начался пожар, а помещение полностью заволокло дымом, он вывел 12 человек на первый этаж, сопроводил их до забаррикадированной подсобки.

«Начали ползти вверх, на выход из бельэтажа. И в этот момент я увидел, что там в районе кресел уже идет огонь. Начали спускаться вниз, дальше уже так, сумбурно. Народ побежал наверх, кто-то разбегался по помещениям», — вспоминает мужчина первые минуты нападения в беседе с 5-tv.ru.

По пути к свободе в той самой подсобке Уколов обнаружил еще трех прятавшихся в страхе зрителей. Не бросив никого из своих спутников, инженер нашел в подсобке пожарный гидрант, включил в нем воду и начал обливать из него толпу в надежде, что вода поможет справиться с дымом и облегчит дыхание.

В какой-то момент все прятавшиеся в подсобке оказались практически в западне. Позже Уколов рассказал, что после 22 часов дым в подсобное помещение стал стремительно прибывать, а площадь пожара увеличивалась. Другого выхода у оказавшихся в западне зрителей не было.

Тогда-то Уколов проявил профессиональную смекалку и начал выстукивать места, в которых можно было бы проломить отверстие и выбраться наружу. Долго искать ему не пришлось: уже после обнаружения инженер просто пробил его ножками от офисных стульев, которые хранились в подсобке, высунул руку, чтобы убедиться, что за стеной нет открытого горения, и вывел всех по очереди.

Но и на этом подвиг 45-летнего москвича не ограничился: по пути на улицу, пока одна часть толпы бежала к пожарным с мольбами о помощи, Уколов увидел раненого, который не мог ни пошевелиться, ни подняться без чужой помощи. Тогда всеобщий герой взял пострадавшего под руки вместе со спасателем, а затем передал его в руки врачей.

Сам мужчина позже рассказал, что совсем не считает все содеянное подвигом. Скорее, даже наоборот — он просто выполнил свой долг.

«Там все были героями. Никто не визжал, никто никого не затаптывал. Все друг другу старались помогать», — рассказал он журналистам.

Накрыл девушку своим телом

www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

25-летний инвалид-колясочник Михаил Вербенин ценой своей жизни спас возлюбленную. В тот роковой вечер ухажер сопроводил свою избранницу на концерт «Пикника» в надежде порадовать ее. Когда в зале прогремели первые выстрелы, Вербенин предпринял попытку покинуть опасное место вместе со второй половинкой, но очень быстро понял, что обречен.

В беседе с журналистами 5-tv.ru мама Максима, Алена, рассказала, что сын, пытаясь закрыть избранницу собой, поймал пулю в грудь. Потерявший равновесие Вербенин рухнул на пол, а спутница, ставшая свидетелем трагической картины, падая в обморок, успела поймать Вербенина, но удержать не смогла. Юноша рухнул на нее, прикрыв избранницу своим телом.

В тот же момент боевики, осматривающие место расправы, увидев тело 25-летнего Максима и остальных погибших, подумали, что живых тут уже нет, и направились дальше.

Саму спутницу Максима Вербенина доставили в больницу — по словам мамы колясочника, девушка находится в сознании, но рассказать подробности случившегося пока не может. Рядом с ее палатой дежурят врачи.

«Врач позвонила. Она находится на препаратах», — отметила мама Максима.

«Подцепил как сосиску»

Схожая ситуация, но со счастливым концом произошла с другим инвалидом-колясочником по имени Денис. Его жизнь спас неравнодушный мужчина по имени Муса, который подхватил рухнувшего на пол юношу на руки и буквально вынес его на себе.

«Он меня подцепил, даже не под руку, а как сосиску на плечо положил и побежал со мной… Единственное о чем я думал в тот момент — чтобы он не споткнулся, стрельба велась отовсюду. Казалось, что те, кто ведут огонь, идут в нашу сторону, за нами. Если бы мы остановились, мы бы погибли. Как выяснилось позже, люди, которые задержались в месте выхода, были расстреляны», — рассказал он в эфире «Москва-24».

Прикрыл собой жену и дочь. Его тело все еще не нашли

www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

На концерт группы «Пикник» Галина в тот вечер пошла вместе с мужем и 19-летней дочерью. Когда началась стрельба, женщина вместе с родственниками побежали из холла в зал, но покинуть опасное место не успела. Туда же ворвались террористы. Вооруженные до зубов злоумышленники буквально выстрелили супругу Галины в спину. Удержаться на ногах глава семейства не смог: раненый начал падать, заливая кровью все вокруг.

«Он на нас завалился, мы упали, он лежал на нас и заливал своей кровью. Ее было очень много. Боевики, когда ходили и добивали людей, подумали, что мы мертвые… из-за крови. Я дочери шептала: «Лежи и не двигайся», — вспоминает Галина.

Уже позже, эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru потерявшая из виду мужа Галина рассказала, что тело супруга спасателями найдено не было. Имя мужчины не числится ни в списке пострадавших, ни в списке погибших.

«Попали, получается, и в него, и в меня. Он упал, начал хрипеть. Я кричала, звала его по имени, он не реагировал ни на что. В это же время террористы стреляли, добивали оставшихся. Они подумали, что мы умерли, потому что мы были с ног до головы в крови. А потом я поняла, что начался пожар, раздался треск огня. Уже в конце всего этого кто-то крикнул: „Кто может, уходите“. Я схватила дочь и стала кричать, чтобы она делала усилия», — рассказала Галина.

Подвиг четырех гардеробщиков

Одним из самых известных на всю страну и по совместительству одним из самых громких стал подвиг трех несовершеннолетних работников гардероба, которые, рискуя своей жизнью, вывели из горящего «Крокуса» сотню людей.

15-летний Ислам Халилов отбросил все страхи и переживания о собственной безопасности, перехватил мечущуюся посреди холла толпу и направил ее в нужный выход. Подвиг юноши был отмечен сначала знаменитостями, а затем и чиновниками — уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова наградила его и его напарника — Артема Донскова грамотами и медалями за проявленное мужество.

Примерно схожим образом поступили и Виктория Волчихина, и Никита Иванов. 17-летний сотрудник гардероба, вместе с коллегами выводил посетителей из «Крокус Сити Холла», когда началась стрельба. Молодой человек рассказал 5-tv.ru, что именно происходило в момент атаки.

«Мы направились в сторону служебного выхода, по которому мы обычно на работу приходим. И поэтому как-то координировали всех и знали, куда вообще идти. Я старался успокаивать всех. Рядом со мной шла женщина, она вообще была в истерике, плакала, просила меня держать ее за руку… Когда шли с ребятами, там была такая трехступенчатая лестница, и там девушка сидела, тоже плакала. Мы ее подняли и с собой повели», — рассказал Иванов 5-tv.ru.

Вломил боевику

Самым первым и, определенно, самым громким стал подвиг одного из зрителей, который, бросился прямо наперерез одному из боевиков, выбил у него оружие из рук, а затем вломил ему прикладом. Потерявший на несколько секунд бдительность террорист отошел в сторону и открыл путь к спасению десяткам человек.

Одна из очевидцев случившегося, Елена, созналась — больше всего в той ситуации ее волновало, выжил ли тот смельчак. Уже позже оказалось, что мужчина выжил и сумел спастись.

«Молодой человек на него прыгнул. Я не видела, как он прыгнул, я просто видела, как он уже отнял у него автомат и прикладом его бил. Он просто дал нам возможность выйти всем через сцену, через запасной выход мы все выбежали на улицу. Очень много народу он спас. Я не знаю, остался ли он жив…», — пояснила Елена в беседе с журналистами.

Ранее 5-tv.ru писал, кто может стоять за терактом в «Крокусе».