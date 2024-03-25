С момента трагических событий в красногорском «Крокусе» прошло несколько суток, но весь мир интересует только один вопрос — кто стоит за смертью 137 человек?

Вечером 22 марта очевидцы сообщили о страшной трагедии — теракте в «Крокус Сити Холл». По предварительным данным, порядка 137 человек погибло, еще 180 человек официально объявлены пострадавшими. Никто из слушателей группы «Пикник» в тот вечер и представить не мог, чем обернется рядовой визит на концерт любимого музыкального коллектива.

Силовики задержали одиннадцать человек, которые возможно причастны к организации теракта. Четверых из них поймали вблизи украинской границы — предполагаемые исполнители. Предварительно, четверо уроженцев Таджикистана, ворвались в тот роковой вечер в здание и с порога устроили стрельбу по ни в чем не повинным людям. Спустя двое суток, 24 марта, Басманный суд столицы арестовал обвиняемых: ближайшие два месяца в каждый из них проведет в СИЗО.

Однако вся страна и весь мир ждет ответа на главный вопрос — кто стоит за зверствами, которые террористы учинили в здании «Крокуса». О том, кто из представителей мировой элиты мог быть заинтересован в страшных событиях пятничного вечера и взгляде официальных ведомств материал 5-tv.ru.

Украина — только первый рубеж?

Вот уже третьи сутки следователи продолжают в деталях восстанавливать обстоятельства прогремевшей трагедии. Большинство известных к этому моменту фактов — от тактики до попытки побега в Незалежную — указывают, кому именно был выгодна эта масштабная расправа над невинными людьми. В публичном поле (и российском, и мировом) массово сходятся во мнениях — в первую очередь, в массовой скорби, охватившей всю Россию, была заинтересована только одна сторона — украинская.

Помимо прочих тревожных сигналов на причастность киевской стороны к этой истории указывает реакция Украины на случившееся. Давно забытые в России киевские журналисты и ряд политиков устроили открытое глумление над бедой россиян в социальных сетях. Некоторые запрещенные у нас в стране лица открыто заверяли, что именно они прямо или косвенно приложили руку к тому масштабному хаосу, который был спровоцирован в стенах «Крокуса» во время пожара и обстрела.

Некоторые особо радикальные представители украинского сообщества давно зарекомендовали себя как провокаторы, которые, едва почувствовав запах крови, тут же появляются практически из ниоткуда.

В том, что именно Украина могла быть причастна к масштабной трагедии в «Крокусе», сходятся и многие мировые обозреватели. Так, итальянский журналист Анджело Джулиано о теракте в «Крокусе» в социальных сетях озвучил свои соображения, подчеркнув, что во всем случившемся лично он прямо усматривает «почерк украинских неонацистов», но с определенными нюансами. Действовать боевики Незалежной могли только при чьем-то покровительстве.

«Это режим укронацистов при поддержке США. Терроризм обернется неприятными последствиями для всей Европы со всеми нацистами, которые почувствуют себя преданными, как только Украина перестанет существовать как жизнеспособное национальное государство. Коллективный Запад создал монстра Франкенштейна, который захочет отомстить и убить своего хозяина», — написал он.

И вот с этого момента ситуация приобретает совсем иные масштабы. Среди тех, кто, предположительно, мог бы быть замешан в этой ситуации, звучат названия двух основных государств — Штатов и Великобритании. Для мировой общественности уже давно не секрет, что США — одна из стран, в чьи интересы входит обострение политической ситуации.

Штаты же оказались в малочисленном списке стран, которые изначально были «не согласны» с версией, которая прозвучала в мировых СМИ — в ситуации замешана Украина. Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис поделилась сведениями о том, что державе не удалось найти доказательств того, что киевский режим был причастен к террористическому акту в «Крокус Сити Холле».

В беседе с KP.RU официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула — в попытке переключить внимание с возможного участия Украины в теракте, американские политинженеры загнали себя в ловушку, поскольку все усилия они направили на то, чтобы доказать мировой общественности свою версию случившегося. Вот только в их теории существует много пробелов и нестыковок, что лишний раз подчеркивает несостоятельность их взглядов.

«Миллиарды долларов и невиданное количество оружия, вложенные безотчетно и с использованием коррупционных схем в киевский режим, агрессивная риторика в отношении России и оголтелый национализм, запрет на ведение мирных переговоров по Украине и бесконечные призывы к силовому решению конфликта, отказ осуждать многолетние теракты в исполнении киевского режима и массированная информационно-политическая поддержка любых, даже самых страшных акций Зеленского — все это прямо и косвенно указывает на вовлеченность нынешних обитателей „Белого дома“ в спонсорство украинского терроризма. Отсюда и ежедневное „отмазывание“ Вашингтоном своих подопечных в Киеве», — разложила все по полочкам она.

«Это их почерк»

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru военный эксперт Игорь Никулин рассказал, кому в действительности может быть «выгодна» беда в России. По словам обозревателя, 90% всех терактов, которые произошли в мире за последнее время, осуществлены ЦРУ и Ми-6.

«Это же абсолютно традиционный метод англосаксов, это их почерк. На их счету самые крупные, самые известные теракты. Например, теракт 9/11. Без участия ЦРУ или, как минимум, ФБР, проникнуть на территорию США не могли. Последнее событие — теракт в Газе, после которого началась война между Палестиной и Израилем. Там тоже явно без них не обошлись, потому что отключить все системы безопасности Израиля не так-то просто. Если бы ХАМАС сами могли бы такое осуществить, они бы давно освободили Иерусалим. Но в том-то и дело, что сами осуществить они это не могут. Взрыв „Северных потоков“ — тоже их дело. Теракт на Крымском мосту, все ликвидации командиров ДНР, ЛНР — это тоже все они. Все это делалось, как минимум, при содействии западных кураторов. Они давали всю наводку, они осуществляли всю техническую связь», — акцентировал внимание Никулин.

По словам военного эксперта, в случае с «Крокусом», если бы Украина действительно могла быть замешана в кровавой бойне, то действовала она явно с разрешения западных «хозяев».

«Ни один теракт Украина не осуществила без согласия соответствующих органов. Окончательное решение принимают „западные инструкторы“, которые находятся на территории Незалежной, либо управляют там дистанционно, из Лондона или Вашингтона», — сказал Никулин.

Вербовка террористов в третьих странах тоже не может осуществляться без вмешательства Штатов и Лондона, продолжает эксперт.

«Украинская разведка такими возможностями не обладает», — акцентирует внимание он.

Нередко на почерк украинских спецслужб прямо или косвенно указывает, как именно был организован тот или иной теракт, подмечает эксперт. Для Украины доставка взрывчатки — процесс слишком сложный и технически затратный, что, в очередной раз, доказывает, что провернуть организацию самого крупного теракта в России за последние 20 лет украинцы сами бы не смогли, подмечает Никулин.

«Теракт под чужим флагом — это фирменный стиль англосаксов. Ничего нового, к сожалению, тут нет. Я думаю, что роль Ми-6 и ЦРУ в „Крокусе“ заключается в прямом руководстве. У них есть возможности вербовать агентуру во многих странах мира, планировать операцию», — поделился соображениями он.

Могли ли в США знать о теракте в «Крокусе»?

Сторонником версии о том, что предполагаемым «заказчиком» теракта могут быть Штаты, выступает и геополитик, бывший полковник, бывший советник министра обороны Франции Алан Корвез. Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru он сказал, что попытка террористов скрыться на Украине после зверской бойни в «Крокусе», наглядно указывает, что Незалежная была либо наставлена Штатами, либо, как минимум, держала Вашингтон в курсе.

«Что касается организации, если я не ошибаюсь, то террористы пытались скрыться на территории Украины. Была организована группа, чтобы их встретить, что доказывает, что украинские службы принимали участие в организации вчерашних терактов. Следуют также напомнить, что американцы опубликовали официальное предупреждение для своих граждан, находящихся в России, о готовящихся терактах и призывало не участвовать в массовых мероприятиях, концертах. То есть понятно, что США знали, что что-то произойдет», — рассудил он.

По словам Корвеза, если Штаты в действительности приложили руку к гибели россиян в «Крокусе», для всего мира трагическое событие должно стать сигналом, кто на самом деле выступает «настоящим врагом демократии».

«Думаю, что эти события дадут миру понять, кто является настоящим врагом демократии в лице США. Они являются защитниками и помощниками терроризма в мире. И, к сожалению, Евросоюз и Франция поддерживают США в этом стремлении. И я надеюсь, что у мировой общественности откроются глаза на реальность того зла, которым является «Великий Сатана», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что в больницах после теракта в «Крокусе» остаются 97 человек.