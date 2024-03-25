СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана
Само заседание началось с минуты молчания в память о жертвах страшного теракта в подмосковном «Крокусе».
Фото: Reuters / Mahmoud Issa
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Совбез ООН принял резолюцию десяти непостоянных членов с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа в период месяца Рамадана. «За» проголосовали 14 стран, включая Россию, Китай, Францию.
США решили воздержаться, говорится в сообщении на сайте ООН. Перед голосованием постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил внести в проект поправку, которая предусматривает замену формулировки «продолжительное прекращения огня» на «постоянное прекращение огня».
Инициативу поддержали три страны, Штаты выступили против, а остальные 11 государств воздержались. В итоге резолюцию приняли без поправки.
В проекте подчеркивается «срочная необходимость» увеличить «поток гуманитарной помощи» в Газу. Само заседание началось с минуты молчания в память о жертвах страшного теракта в подмосковном «Крокусе».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Биньямин Нетаньяху назвал возможные сроки завершения операции в секторе Газа.
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