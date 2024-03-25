Группа «Пикник» и оркестр «Таврический» проведут в Петербурге вечер памяти жертв теракта в «Крокусе»
Собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших в террористической атаке.
Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; Телеканал Санкт-Петербург; 5-tv.ru
Группа «Пикник» и симфонический оркестр «Таврический» проведут 27 марта в петербургском БКЗ «Октябрьский» вечер памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле».
Собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших в террористической атаке. Организатором выступает фонд «ЕВА».
Ранее 5-tv.ru писал, что лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский обратился к родным и близким жертв теракта. В своем видеообращении музыкант назвал произошедшее ужасной, совершенно бессмысленной трагедией.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.
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