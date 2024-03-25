Поисковая операция в «Крокусе» продлится до вечера 26 марта

Поисковая операция на месте теракта в «Крокусе» продлится до вечера 26 марта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Поисковая операция ориентировочно продлится до 17 часов завтрашнего дня. Работают посменно порядка тысячи человек: спасатели, кинологи, строители», — написал политик в Telegram-канале.

Выдача имущества, оставшегося в зоне теракта, будет продолжаться всю неделю. Так, уже были возвращены 277 пакетов с вещами и часть автомобилей.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 139 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках.